شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: 30% من النازحين داخليا موجودين فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 30% من النازحين داخليًا موجودون فى منطقة الشرق الأوسط وبعض دول شمال إفريقيا، وذكرت مفوضية اللاجئين فى تقرير على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، الدول الأربع الأولى التى يوجد بها أكبر عدد من النازحين داخليا بسبب الأزمات والحروب الداخلية.

وأفادت مفوضية اللاجئين، بأن اغلب النازحين اضطروا للفرار من منازلهم نتيجة 4 أزمات طالت أمدها، وتأتى ليبيا فى المركز الرابع من حيث عدد النازحين وبها 355.672 نازح داخليا، والعراق فى المركز الثالث بها مليون و414 ألف نازح، واليمن فى المركز الثانى بها و3.625 مليون نازح، وسوريا تحتل المركز الاول وبها 6.146 مليون نازح.

وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،قد أكدت أن 75% ممن اضطروا للفرار من بلدانهم بسبب الصراعات الأهلية والسياسية يعيشون فى الدول المجاورة لها، ونشرت مفوضية شئون اللاجئين على حسابها بـ"تويتر"، تقرير لأكثر الدول استضافة للاجئين، فأظهرت ألمانيا ضمن أكثر الدول استضافة حيث يوجد بها 1.1 مليون لاجئ وهى الدولة الأوروبية الوحيدة على قائمة الدول العشر التى تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين.

كما احتلت أوغندا مراكز متقدمة فى استضافة اللاجئين، حيث يوجد بها 1.4 مليون لاجئ والغالبية العظمى من اللاجئين فيها تأتى من جنوب السودان ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى تباعا، وأيضا باكستان فيها 1.4 مليون لاجئ، حيث دفع العنف الأفغان للفرار من بلادهم قبل 4 عقود وقد استقبلتهم باكستان بسخاء منذ ذلك الحين.

وأكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن هناك مليون نازح يمنى تركوا مدنهم يعيشون فى مناطق أخرى قريبة من دائرة الصراع المسلح ويعيشون فى ظروف قاسية، ويصعب وصول الماء والخدمات الصحية لهم، بينما لا تدخر مفوضية اللاجئين جهدًا لمحاولة مساعدتهم وإيصال الدعم لهم.