شكرا لقرائتكم خبر عن 123 ألف و699 حالة إجمالى إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 123 ألفا و699 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 1423 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 115 ألفا و216 شخصا، بنسبة شفاء بلغت 1ر93%.