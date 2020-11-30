شكرا لقرائتكم خبر عن 123 ألف و699 حالة إجمالى إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 123 ألفا و699 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 1423 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 115 ألفا و216 شخصا، بنسبة شفاء بلغت 1ر93%.
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