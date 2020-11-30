أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.
وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل، أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع، حتى يستطيع أداء مهامه بتشكيل إدارته الجديدة.
بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لبايدن، بعد تعرضه للإصابة في قدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بايدن في قدمه.. وترامب يتمنى له الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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