شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شاحنة تسير بـ«إطار تالف» على طريق سريع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاحنة تسير بإطار ممزق على طريق سريع بالرياض. وأظهر الفيديو قائد الشاحنة وهو يسير بها بسرعة كبيرة وسط السيارات بالرغم من تلف أحد الإطارات. وطالب متداولو الفيديو بسرعة القبض على السائق ومعاقبته، كون الأمر الذي أقدم عليه في غاية الخطورة وقد يتسبب في كارثة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شاحنة تسير بـ«إطار تالف» على طريق سريع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.