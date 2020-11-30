شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تبدأ توزيع 70 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن الربع الثالث من العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : بدأت شركة “أرامكو السعودية” اليوم الاثنين ، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020. وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيكون بواقع 0.352 ريال للسهم للمستحقين بتاريخ 9 نوفمبر2020، والمقيدون لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وكان تاريخ الأحقية في التوزيعات يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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