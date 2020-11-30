عقب أحداث الجمعة... الشرطة العراقية تبدأ تنفيذ "خطة انتشار" أمني في الناصرية

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار بعد وصول التعزيزات الأمنية (اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية)".

وعزت الخلية خطة الانتشار الأمني في الناصرية إلى "فرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة".

© AFP 2020 / HAIDAR HAMDANI

وأوضحت أن" الإجراءات الأمنية مازالت مستمرة في المحافظة"، بحسب البيان.

والجمعة الماضي، وبحسب تقارير إعلامية عراقية سقط 5 قتلى و80 مصابا، عندما هاجم عشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محتجين معتصمين في ساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية عاصمة المحافظة.

وبعد ساعات قليلة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات عدة بشأن أحداث محافظة ذي قار.

وعلى أثر ذلك، قال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر قراراً بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اليوم (الجمعة) التي جرت في المحافظة، وإعلان حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وأضاف أن "القائد العام أكد أن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث اليوم (الجمعة)".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا أي منطلق وطني".

وأوضح رسول أن "القائد العام أهاب بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد وأهله الشر".

وتحتضن ساحة الحبوبي احتجاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد البطالة والفساد المتفشي في دوائر الدولة.