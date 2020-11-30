شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين - وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.