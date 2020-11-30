شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الفلوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة الواقعة ضمن محافظة الأنبار وعلى بعد 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بعمله ضمن صفوف /داعش/ في هذا القاطع /ما يسمى بقاطع الفلوجة/ بصفة مقاتل، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقه".