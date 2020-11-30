شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر رعاياها من حمل الصاعق الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس، وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على تويتر: "تنبه القنصلية أن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت".

والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.

ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.

لكن دراسات حذرت من أن الصاعق الكهربائي يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.