شكرا لقرائتكم خبر عن «ريدمي» تطلق ساعة ذكية مع بطارية تدوم لـ7 أيام.. تعرّف على سعرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت ريدمي التابعة للشركة الصينية “شاومي” إطلاقها أول ساعة ذكية لها في السوق الصيني بميزانية متواضعة مناسبة لمواصفتها، بسعر 45 دولار أمريكي.

جاءت الساعة التي حملت اسمRedmi Watchبتصميم جذاب بشاشة مربعة قياس 1.4 بوصة مع حواف منحية وزر وحيد على حافتها اليمنى للقيام ببعض المهام؛ بينما باقي الوظائف والإعدادت سيتم التحكم بها عبر الشاشة والتطبيق الملحقMi Fitالمنصب على الهواتف المقترنة بها.

ومن الميزات التي توفرهاRedmi Watchدعم تقنيةNFCوبلوتوث 5.0 ومقاومة الماء لعمق 50 سم ومراقبة معدل ضربات القلب. على مستوى البطارية تزعم شاومي أن الساعة تمكث لمدة 7 أيام على الشحنة الواحدة في الاستخدام الطبيعي وتصل إلى 12 يوم عند اللجوء لوضع موفر الطاقة.

وستتوفر ساعة ريدمي في السوق الصيني في 1 ديسمبر المقبل بالألوان الأزرق والأبيض والأسود وتدرجات الأزرق بسعر 45 دولار أمريكي كما أسلفنا؛ مع توقع ضئيل أن يتم طرحها في الأسواق العالمية الأخرى خلال الفترة القادمة.