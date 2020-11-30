شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020).

وأضاف “حساب المواطن” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أنه للتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أوضح سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وكذلك إيقاف حساباتهم بالبرنامج، مبيناً أن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ90 يومًا.