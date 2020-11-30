شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت مغبر وغائم في الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج اليوم الإثنين، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، أما في الكويت فأكدت الأرصاد أن طقس الدولة نهاراً سيكون معتدل والرياح شمالية غربية، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة .

وبخصوص الرياح قال مركز الأرصاد إن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة.





توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس على الدولة اليوم الإثنين، مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



طقس الكويت طقس الكويت قالت إدارة الأصاد الجوية في الكويت، إن طقس الدولة نهاراً سيكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة. أما ليلاً فيكون مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة. وعن حالة البحر قالت، حالة البحر سيكون نهاراً خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج: 2 - 4 قدم، أما ليلاً خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج: 1 - 3 قدم. طقس البحرين طقس البحرين

قالت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين اليوم الإثنين، إن الطقس سيكون غائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق، وعن الرياح أشارت إلى أنه شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد و تصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، مع ارتفاع الأمواج من قدم إلى 3 أقدام.

طقس الإمارات