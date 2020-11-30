عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة عزوم السعودية تطلق هاتف الصحراء2

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

أطلقت شركة سعودية خاصة، الأحد، جيلاً ثانياً من هاتفها الجوال الذي يحمل اسم ”Desert 2“ أو ”الصحراء 2“ في أسواق المملكة للمنافسة في سوق الهواتف المحمولة الذي تسيطر عليه شركات التقنية العالمية المعروفة مثل ”آبل“ و ”سامسونغ”.



وتمتلك شركة ”عزوم“ الخاصة الهاتف النقال الجديد، وهو ثاني إصدار لها بعد إصدار النسخة الأولى في العام الماضي، والتي لم تحقق نجاحاً يذكر فيما يبدو، بينما يأمل القائمون على الشركة تحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة.

واستعرضت الشركة هاتفها الجديد الذي ينتمي للفئة المتوسطة ويعمل بنظام ”أندرويد“، في حفل إطلاق افتراضي عبر شبكة الإنترنت، ويبلغ سعره 799 ريالاً (نحو 215 دولار).

ويأتي الهاتف بمواصفات خارجية تضم شاشة كبيرة الحجم بقياس 6.4 أنش، وجسم خارجي زجاجي منحني الحواف، وبوزن (180 غراماً).

وبالنسبة للمواصفات الداخلية للهاتف، فهو يعمل بمعالج ”اوكتا كور“ الذي يدعم شبكات 2G و 3G و4G Lite.

والهاتف مزود بأربعة كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بايت، وببطارية كبيرة بسعة أربعة آلاف مللي أمبير، إلى جانب دعم تقنيّة الشحن السريع. حيث يوفر 80 دقيقة من الشحن السريع.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، محمد المنجم إن شركته تقدم ضماناً لهاتفها الجديد، بجانب خدمات الصيانة، وأن الهاتف يتواجد في الأسواق السعودية حالياً باللونين الأسود الرخامي والكريمي، وهو متاح للطلب المسبق عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وفي أسواق الجوالات.