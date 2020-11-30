شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار رعدية على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع . وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

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