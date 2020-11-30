شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 246 صقراً تتنافس في اليوم الثالث لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد 246 صقرا للتنافس اليوم الإثنين، في سماء مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (النسخة الثالثة)، المقام في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

ويتنافس الصقارون لليوم الثالث على التوالي ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، في أجواء من الإثارة والمتعة بين الهواة والمتابعين، حيث يتم احتساب الفروق بين الصقور المتنافسة بالثواني وأجزاء الثانية.

وتشهد منافسات الغد أشواطا لصقور "جير شاهين فرخ، و جير شاهين قرناس" للملاك وللمحترفين السعوديين، حيث يتنافس في أشواط "جير شاهين فرخ محترفين" 17 متنافسا، وفي "جير شاهين قرناس محترفين" 20 متنافسا.

أما أشواط "جير شاهين فرخ ملاك" فيتنافس فيها 53 متسابقا، و"جير شاهين قرناس ملاك" تتم على شوطين، يتنافس في كل شوط منهما 78 متسابقا.

ويتأهل للأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، وتُجرَى الأشواط النهائية تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، التي ستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

يذكر أن نادي الصقور السعودي -المنظم للمهرجان- أعلن عن جوائز تُقدر بـأكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، مخصصًا ثمانية عشر مليوناً و500 ألف ريال لمسابقة الملواح بكل فئاتها المختلفة.



صقر بجوار رجل



صقر مشارك في المهرجان



صقر يقترب من الأرض



حضور المهرجان



صقور المهرجان