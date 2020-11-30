شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن هاتف «Azom» السعودي بمواصفات منافسة عالميًا .. التفاصيل والسعر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية عزوم “Azom“، والمتخصصة في تقديم منتجات ذكية وحلول تقنية، هاتفها الجديد Desert 2 Azom، وذلك خلال حفل إطلاق افتراضي عبر شبكة الانترنت، حضره نخبة من المختصين في التقنية والمؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعي.

ويمزج الهاتف الجديد بين التصميم الفريد والمزايا المبتكرة، حيث يقدم تجربة رائعة للمستخدمين الباحثين عن هاتف مميز من الفئة المتوسطة بسعر منافس وتقنيات عالية وتميز في خدمات ما بعد البيع.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة محمد المنجم أن المنتج الجديد يعتبر بداية حقيقية وطموحة للوصول إلى حصة حقيقية في سوق الأجهزة الالكترونية في أسواق المملكة، لافتاً إلى أن أداء الجهاز مميز مقارنة مع الهواتف من نفس الفئة، وبسعر منافس، كما لفت إلى أن خدمات الصيانة تعتبر ضمن أهم الأولويات لدى الشركة، وتقديم ضمان مميز للجهاز، إضافة إلى باقات استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد ضمن باقات Azom plus ، وسرعة خدمات الصيانة.

المواصفات الخارجية والداخلية

ويمتاز الهاتف الجديد بتصميم أنيق، مع شاشة كبيرة الحجم 6.4 أنش، وجسم خارجي زجاجي منحني الحواف. ويمتاز الجهاز بوزنه الخفيف ( 180 غراماً)، وتمنح تلك المزايا الجهاز تناغماً وسلاسة وإحساساً عصرياً لتوفير تجربة استخدام مميزة بأناقة عالية.

أما فيما يختص بالمواصفات الداخلية، يعمل هاتفAzom Desert 2 بمعالج اوكتا كور الذي يوفر اتصالاً قوياً ودعماً شاملاً لشبكات 2G و 3G و4G Lite.

ويقدم الهاتف واجهة مستخدم مطورة (IBRAHIM U1) مبنية على أندرويد 10 لتحسين قابلية وسرعة الاستخدام، وتحتوي على العديد من المميزات مثل التقاط صورة للشاشة بسهولة، ويمنح المستخدم إمكانية التحكم بالواجهة الرقمية من خلال ضبط الأوضاع الداكنة أو الفاتحة الأكثر ملاءمة للحصول على تجربة قراءة ممتعة ومتوافقة مع وضع الإضاءة. إضافة لتوفير الطاقة وحماية العين، وعدم إزعاج المحيطين أثناء الليل.

تقنيات منافسة عالميًا

كما يأتي الهاتف الجديد مزوداً بأربعة كاميرات خلفية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بايت، وتمتاز الكاميرا بألية ضبط مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفقا للأجسام الموجودة أمامها، حيث تقوم بضبط العدسات ووضع التصوير أوتوماتيكيا تبعا لزاوية الرؤية واللون ونوع الأجسام.

كما تم تزويد هاتف Azom Desert 2 ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة لأداء يدوم طوال اليوم، إلى جانب دعم تقنيّة الشحن السريع. حيث يوفر 80 دقيقة من الشحن السريع.

ويتوفر هاتف Azom Desert 2 الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 799 ريالاً، وهو متوفر باللونين الأسود الرخامي والكريمي.