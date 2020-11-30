قمة تكنولوجية عالمية في مصر لـ"خلق عالم أكثر إنصافًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قمة تكنولوجية عالمية في مصر لـخلق عالم أكثر إنصافا

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت رائدة الأعمال المصرية سلمى الحريري، عن انطلاق قمة ريادة الأعمال والتكنولوجيا فيستد "Vested Summit" في نسختها الثالثة "أون لاين" خلال الأيام القليلة القادمة في حدث تكنولوجي هام جدا بمصر.



وقالت الحريري، في تصريحات للصحف المصرية، في هذا الصدد عن هذا الحدث أنه الحدث الريادي الأكبر للإبداع والتكنولوجيا المستهدفة لتقديم حلول أكثر واقعية لمشاكل المجتمع من أجل خلق عالم أكثر إنصافاً، وتحت رعاية منظمة التعاون الالمانية Giz التابعة للاتحاد الاوربي وذلك بمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين البارزين، حيث تستضيف القمة هذا العام ادريي تانج وزيرة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في تايوان، وعدلي تومه الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي افريقيا الذراع الاستثماري في قطاع التكنولوجيا لمجموعات ساويرس، ومحمد سامح المستشار الاقتصادي العالمي، وجيفري مارتن مؤسس التحول الرقمي ومارجريتا كوهيوس المدير التنفيذي في المختبر التكنولوجي بجامعة ستانفورد.

وعن هذه القمة التكنولوجية قالت رائدة الاعمال سلمى الحريري: " قمة فيستد ستنطلق يوم 4 ديسمبر و تستمر ثلاثة ايام وهي بمثابة الحدث الريادي الأول دولياً للتكنولوجيا الواعية واستخداماتها الهادفة، فقد تم تصميمها بهدف وضع مواهب الأسواق الناشئة على خريطة الابتكار العالمية، فضلاً عن جعل العالم مكاناً أفضل من خلال استخدام التكنولوجيا لتقديم حلول واقعية وذات تأثير فعال لحل مشاكل العالم الحالية والمستقبلية ولهذا نحن هنا لنلقي الضوء على رواد الأعمال الذين يستكشفون التكنولوجيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الإنسانية".

واشارت سلمي الحريري الي ان المنتدي يقدم جائزة مالية عبارة عن استثمار 100 الف دولار لافضل شركة في الشرق الاوسط وافريقيا ابتكرت حلولا تكنولوجية لخدمة اهداف التنمية المستدامة والتي تهدف الي تنفيذ توجهات و اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتابعت: تستهدف أعمال القمة مجتمع رواد التكنولوجيا والأعمال من خلالها محاورها الرئيسية الثلاث؛ الاستثمار، والتكنولوجيا، والقوى العظمى "سوبر باورز"، بمشاركة جماهير ومتحدثين عالميين وإقليميين من أكثر من 25 دولة، فضلاً عن ما يقرب من 100 الف حاضراً، وأكثر من 50 متحدثاً، وقرابة 100 شركة ناشئة، كما يشارك عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل شركة Skaleup ventures الامريكية و village capital الامريكية و Chanzo capital الافريقية و 500 startups الامريكية.

وأضافت: يقدم محور الاستثمار فرصة مميزة للنقاش وتبادل الرؤى مع المستثمرين الكبار ورواد الأعمال حول رأس المال والأسواق الناشئة بمشاركة أفضل ثلاثين شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الواعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تركز عملها على تقديم حلول فورية لمشاكل المجتمع باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي، وغيرها، جنباً إلي جنب مع مجموعة من المستثمرين العالميين والإقليميين والمحليين فضلاً عن عدد من عمالقة مؤسسين آخرين من وادي السيليكون وأوروبا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية والشرق الأوسط.

واستطردت سلمى الحريري في تصريحاتها قائلا : نؤمن أن 70٪ من النمو العالمي سوف يتحقق بفضل الأسواق الناشئة في السنوات القليلة المقبلة، ولهذا السبب نرغب في بناء مجتمع متعاون من الشركاء المعنيين بالاستخدامات الهادفة للتكنولوجيا، هؤلاء هم المبتكرون المستعدون لحل مشاكل العالم الحقيقي.

يذكر أن أول قمة لـ فيستد قد شهدت اكتشاف عدة ابتكارات من بينها ابتكار نظارات تتيح التنبؤ بمرض السكر من خلال تحليل شبكية العين بواسطة شباب موهوبين من الزقازيق وتم اكتشاف اثنين من المواهب المميزة، الأولي هي سمر عبد الفتاح، وهي طالبة في تخصص هندسة الطيران والفضاء، استطاعت تصنيع أول نموذج هيبرلوب لنقل الركاب لأول مرة في الشرق الأوسط، وحصلت من خلاله على جائزة الابتكار في مسابقة إيلون موسك "سبيس إكس" الدولية، أما الموهبة الثانية فهي نور هريدي ذات الـ 19 عاماً، التي ضحت بعام من سنوات التحاقها بالجامعة لتصبح خبيرة في تقنية ال Blockchain.