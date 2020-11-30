شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يندد باغتيال العالم النووي الإيراني ويدعو إلى خفض التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الأردن ندد، اليوم الأحد، بمقتل العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده ودعا إلى تضافر الجهود من أجل تجنب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران".

وأضافت أن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز "شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".