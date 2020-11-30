شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى على إحدى القرى بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي قامت به عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على إحدى القرى بنيجيريا، والذي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعربت البحرين - وفقا لوكالة الأنباء البحريني (بنا) - عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري، وتمنياتها بالشفاء القريب لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت البحرين تضامنها مع نيجيريا فيما تتخذه من إجراءات وسياسات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مجددة موقفها الرافض لشتى أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة التنسيق الدولي والإقليمي المشترك للقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.

يشار إلى أن مسلحين من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قد ارتكبوا، في وقت سابق من اليوم الأحد، جريمة إرهابية غاشمة بتكبيل 43 مزارعًا على الأقل وذبحهم، وإصابة 6 آخرين كانوا يعملون في حقول الأرز بقرية "كوشوبي" بمدينة (مايدوجوري) شمال شرقي نيجيريا.

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