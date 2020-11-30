شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تندد باغتيال العالم الإيراني وتدعو إلى ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، على تويتر، أن الإمارات نددت اليوم الأحد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وطالبت جميع الأطراف بضبط النفس.

وقالت الوكالة إن الإمارات: "تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة... وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".