اخبار الخليج

موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8547 حالة.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل تعافي 37 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7717 حالة، في حين تم تسجيل وفاة 3 مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 175 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"