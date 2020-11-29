شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الآلية والغرامة المقررة لتطويف «الخروج النهائي» للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجابت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد المواطنين يسأل فيه عن طريقة تجديد الخروج النهائي للعمالة المنزلية بعد انتهاءها، حيث أشارت إلى وجود غرامة يتم تسديدها قبيل إجراء الخروج النهائي.
وقال الحساب الرسمي للجوازات على موقع تويتر: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوم تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء . سعدنا بتواصلك“.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح الآلية والغرامة المقررة لتطويف «الخروج النهائي» للعمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.