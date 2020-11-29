شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين مجزرة أرتكبتها الحوثى وراح ضحيتها 11 مدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة التي راح ضحيتها 11 مدنيا يمنيا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء وجرح ستة آخرون جميعهم في حالة حرجة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن مليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في القرية ما أدى الى مقتل 11مدنيا بينهم نساء وأطفال .

وقال الوزارة اليمنية ، إن هذه الجرائم تأتي في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يكتفي فقط بعبارات الادانة والاسف دون الوقوف أمام الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين .

وأكدت أن هذه المجزرة يجب أن لا تمر دون عقاب، فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يدين مجزرة أرتكبتها الحوثى وراح ضحيتها 11 مدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.