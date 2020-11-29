شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع الرئيس محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية ، مساء اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس ، رئيس دولة فلسطين الذى يزور القاهرة حاليا .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن اللقاء - وهو الأول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي - شهد استعراضا شاملاً لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الاخيرة التي وقعت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الامريكية.

وأوضح المصدر ، أن الأمين العام حرص علي الاستماع الي تقييم الرئيس عباس ، بشأن موضوعات اعادة العلاقات مع اسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الاقليمية علي القضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر ، أن أبوالغيط ، أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة علي اساس وعاصمتها القدس الشرقية الي النور.

وقال المصدر، أن اللقاء شهد ايضا تقييماً للوضع في ظل نتائج الانتخابات الامريكية حيث اتفق علي أن وجود ادارة امريكية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وايجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً الي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.