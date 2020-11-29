شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 68 وفاة و3598 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 68 وفاة و3 الآف و598 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2694 وفاة و214 ألفا و307 إصابات.

وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إلى تسجيل خمسة الأف و862 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلي 148 ألفا و572 حالة، منوهة بأن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بلغ 1941 حالة، منهم 462 حالة على أسرّة العناية المركزة.

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