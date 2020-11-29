شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ داخل مصفى الصينية فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمني عراقي،أن صاروخا سقط داخل مصفى "الصينية" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد .

وقال المصدر في تصريحات لقناة " السومرية نيوز" مساء اليوم / الأحد/ إن صاروخا سقط على أنبوب نفط في مصفى الصينية التابع لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين .

وأشار إلى أنه لم يقع أية إصابات ، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم حاليا إجراء عمليات التبريد.

وفى السياق نفسه، اندلع حريق داخل مصفاة الصينية جراء سقوط الصاروخ.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني قوله، إنه تم السيطرة على حريق مصفى الصينية في بيجي بعد تعرضه لصاروخ كاتيوشا، دون حدوث إصابات بشرية، مشيرًا إلى القوات الأمنية تقوم بعملية تفتيش بحثًا عن مصدر الإطلاق.