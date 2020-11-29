حمدوك يؤكد استمرار تعاون السودان مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، استمرار تعاون السودان مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتي ستسهم في رفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لبنات الحكم الرشيد وتنمية السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الأحد - أن حمدوك استقبل الدكتور إدي مالوكا، المدير التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وقالت السفيرة منى عمر، عضو لجنة الشخصيات رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، إن اللقاء بحث التقدم في إعداد التقرير السنوي وإجراءات التقييم الذاتي وفق معايير الآلية الأفريقية للتنمية "النيباد".

وأوضحت أن اللقاء تناول سبل دعم الآلية الافريقية للسودان لتحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي والحكم الرشيد من خلال المساعدات الفنية المتعلقة بكتابة التقرير السنوي.

من جهته، أكد الدكتور إدي مالوكا، أن تجربة السودان في التعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تعد مثالا رائدا مما شجع دولا أخرى لتحذو حذوه.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل محمد وادي المشرف العام لـ "نيباد" في السودان، إنه منذ عام 2016 لم يتم إجراء عملية تقييم حقيقية لحالة الحكم في السودان وفق آلية مراجعة النظراء بالاتحاد الأفريقي، وذلك نظرا لطبيعة النظام السابق.

وأشار إلى أن السودان يمر بمرحلة جديدة تتطلب تعاونا فنيا من قبل فريق عمل يتبع للاتحاد الأفريقي مع الفريق الوطني، لتحديد نقاط القوة والضعف، منوها بأن زيارة المدير التنفيذي جاءت بغرض الوقوف على الإجراءات المتعلقة بالتقرير السنوي وفق محاور الحكم الرشيد المرتبطة بتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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