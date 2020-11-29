"يشارك في دوري أبطال أوروبا"... إماراتي يعتزم شراء فريق إسرائيلي لكرة القدم

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ونقل الموقع الإلكتروني "i24news"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر موثوق أن رجل الأعمال العربي، عمر أبو ريا، قام خلال الأيام الاخيرة بالتواصل مع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة لإتمام الصفقة.

وذكر أن عمر أبو ريا، هو مالك شركة الملابس "لازوردي"، وشريكه الإماراتي في الصفقة، الشيخ أسامة، صاحب شركة عقارات كبيرة في الإمارات، قريبان من إتمام الصفقة، ووفقا للمصادر فإنه من من المتوقع تمرير مبلغ قيمته خمسة وعشرين مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفريق.

ويشار إلى أن فريق هبوعيل تل أبيب هو أحد أكبر الأندية في الدوري الإسرائيلي، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة الى العديد من المسابقات الأوروبية الأخرى. و

ولفت الموقع الإسرائيلية إلى أنه في حال إتمام الصفقة، فإن نادي هبوعيل تل أبيب سيكون أول فريق إسرائيلي يملكه عربي.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض.