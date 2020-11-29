شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ يصيب مصفاة نفط صغيرة في شمال العراق ولا ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مسؤولان في مصفاة نفط صغيرة بشمال العراق، أن صاروخا أصابها، اليوم الأحد، مما تسبب في نشوب حريق فضلا عن تعرضها لأضرار طفيفة.

وقال مسؤولو المصفاة ومسؤولون محليون إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.