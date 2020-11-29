شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يندد باغتيال العالم الإيراني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عن تنديده باغتيال العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان أن الوزير "أعرب خلال اتصاله عن تعازيه ومواساته.. معبرا عن الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".
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