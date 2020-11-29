لهذا السبب... نائب عراقي يطالب بلاده بقطع العلاقات مع الإمارات

ونقل موقع "أخبار العراق" عن البعيجي تعجبه من قرار الإمارات الأخير بتعليق تأشيرة دخول للعراقيين إلى أراضيها، معتبرا أنه "استهدافا لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول إلى الإمارات".

© AFP 2020 / STRINGER

ورأى النائب العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" أنه "لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساسا بسيادة البلد".

وحث الحكومة العراقية على أن "لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت".

وقال النائب إن "استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات"، داعيا إلى طرد السفير الإماراتي من بغداد.

وكانت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي في الإمارات، كشفت أن السلطات الإماراتية أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال والعراق.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة في المجمع إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ بحسب "رويترز".

وقالت إن "طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر".

وتابعت أن "حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا".