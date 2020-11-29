الإمارات تعتمد جيلا جديدا من جواز السفر وبطاقة الهوية

ونشر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تغريدة على تويتر كتب فيها: "أن الجوازات والبطاقات الجديدة تحمل تصميم جديد، وميزات أمان أكثر، وميزات رقمية ذكية جديدة".

ولفت إلى استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيا خلال الفترة المُقبلة.

كما قررت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، اليوم، إنشاء مجلس للأمن السيبراني، يساهم في رفع جاهزية واستجابة كافة القطاعات.

وجاء في تغريدة نشرها الشيخ محمد بن راشد، عبر تويتر: "اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة، يختص بإعداد سياسات وتشريعات، لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة".

وأكد أن "أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي".

وكانت شركتا "سمارت وورلد" و"ذا كيرنل" أسستا، في مدينة دبي عام 2016، مركزًا للأمن السيبراني هو الأول من نوعه في الإمارات.

وتخصص المركز بتدريب المواطنين الإماراتيين في مجال الأمن السيبراني، وحماية الشبكات الإلكترونية من أي مخاطر؛ إضافة إلى تأمين مراقبة أمنية متطورة على مدار الساعة، وإدارة المخاطر السيبرانية بالنيابة عن الشركات، في القطاعين الحكومي والخاص.

ويقوم المركز بمهمة حماية شبكات الشركات الإلكترونية، ويراقب ويتعامل على مدار الساعة مع مختلف أشكال المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشبكات؛ فضلاً عن تحذيرها من أي مخاطر محتملة قد تكون عرضة لها ومساعدتها على تأمين نفسها ضد هذه المخاطر.