ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد العاهل الأردني على موقف المملكة الثابت من دعم القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني، أن المواقف الأردنية الداعمة وآخرها تأكيد الملك على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل، تؤكد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وشكر عباس الملك على مواقفه الداعمة للموقف الفلسطيني، ولحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

ومن الجانب الأردني: ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير جهاز المخابرات اللواء أحمد حسني.

وأكد عاهل الأردن في رسالة بعث بها إلى رئيس "لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف غدا الأحد 29 ننوفمبر/تشرين الثاني، أكد على "مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".