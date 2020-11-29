شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في صومعة بميناء طرطوس السوري وتفريغها من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، إنه تم إخماد حريق شب خلال الليل في الصومعة الرئيسية بميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط وإن العمال ينقلون مخزون القمح بأكمله إلى مواقع أخرى في أنحاء البلاد.

ولم يتضرر مخزون القمح البالغ 35 ألف طن من الحريق الناجم عن ماس كهربائي، والذي استمر لعدة ساعات وتسبب في تصدعات بالمبنى. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مسؤولين قولهم "خمسة من العاملين في الصومعة أصيبوا".