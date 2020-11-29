شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 217 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 217 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357 ألفًا و128 حالة.

وأوضحت الوزراة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأحد/ - أن هناك 386 حالة قد تماثلت للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 346 ألفًا و409 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5884 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الفحوصات بلغ 9 ملايين و576 ألفًا و718 فحصًا مخبريًا دقيقًا وذلك بالإضافة إلى 34 ألفًا و616 فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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