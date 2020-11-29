شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب البرلمان العربى يوافق على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مكتب البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، على المقترح الذي تقدم به العسومي بشأن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ عقب اجتماع المكتب بالقاهرة - أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقيها البرلماني والرسمي، وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة هذا المركز تشمل: أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي، والأمانات العامة للبرلمانات العربية والمنظمات والاتحادات البرلمانية، والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي.

وقال رئيس البرلمان العربي إنه بالإضافة إلى أنشطة المركز في التدريب الإقليمي وتنمية القدرات البرلمانية لأعضاء وموظفي البرلمانات، فإن الجانب الأكاديمي سيكون حاضراً بقوة في الأنشطة الرئيسية للمركز من خلال تقديم دبلومات مهنية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية ومنح شهادات مُعتمدة في هذا المجال بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العربية والأجنبية المتخصصة في الشئون البرلمانية.

وأكد أن الطموح والرؤية المستقبلية للمركز العربي للدبلوماسية العربية هو أن يكون مركزاً عالمياً مُعتمداً في هذا المجال.

من جانبهم.. أثنى أعضاء مكتب البرلمان العربي على هذا المقترح، مؤكدين أن المركز الجديد سيمثل تطوراً نوعياً في دور البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وسيُعزز من شراكاته مع البرلمانات العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.