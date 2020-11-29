شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزيرين التقيا اليوم بديوان عام وزارة الخارجية السعودية، بالرياض، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.