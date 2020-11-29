الأولى بعد كورونا.. الرئيس عباس يغادر فلسطين في جولة خارجية

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجولة تشمل الأردن ومصر.

وتأتي الجولة بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية عن استعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، والذي انقطع منذ أيار/مايو احتجاجا على مخطط إسرائيل ضم 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية والمتمثلة بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

يذكر وأن رحلات عباس الخارجية تحتاج إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، سيطلع عباس (85 عاما) خلال زيارته، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على "مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية"، كما "سيتشاوران في جملة من القضايا ذات الأهمية".

وذكرت الوكالة أيضا أن عباس سيغادر الأردن متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "للتشاور بين القيادتين".

وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قد أعلن عن تحركات عباس، أمس السبت، عبر منشور له عبر حسابه على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن "هاتين الزيارتين تهدفان إلى التباحث في آخر المستجدات السياسية والإقليمية والدولية".

من جهته، أعلن السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن لقاء قمة سيجمع بين عباس والسيسي "تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها".

وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الفلسطيني "يريد تنسيق المواقف العربية قبل وصول الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى الحكم في الولايات المتحدة، وتوحيد المواقف عبر حوار عربي عربي، وتقليل الخلافات مع المحيط لدعم عملية سياسية جديدة في المنطقة".