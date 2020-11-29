شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش في صحراء الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات الأنبار بالعراق اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار. وقال الغنام - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه تم "انطلاق عملية عسكرية واسعة تنفذها عمليات الأنبار تشكيلات الفرقة 1 ولواء مغاوير العمليات ووحدات من الحشد العشائري الأنبار وبدعم من طيران الجيش"، مضيفا أن العملية العسكرية تهدف إلى مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة.

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