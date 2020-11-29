برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن برنامج العمل عن بعد، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، بنظام العمل(عن بعد).

وتضمنت الوظائف :” كاتب/ــة اجور، مندوب تسويق ميداني، مسؤول تسويق، كاتب ادخال بيانات، محاسب، كاتب اداري، كاتبة ادخال بيانات، كاتب استعلامات عامة، كاتب توظيف، مأمور سنترال. للتقديم أضغط هنـــــــــا.

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