شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس بالمملكة خلال الأيام القادمة.

وقالت الأرصاد عبر حسابها على تويتر: “يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة – بمشيئة الله-، من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل.”

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن عدداً من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والباحة، وجازان، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بعضها بضباب وتساقط للبرد.

وأشارت إلى أن بعض مدن عسير قد تشهد أمطاراً تتراوح بين غزيرة إلى شديدة الغزارة، مع تساقط للبرد، وضباب، مع احتمال جريان السيول.