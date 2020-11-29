دولة خليجية تحتل المركز السادس في قائمة أكثر وجهات السفر أمانا خلال أزمة كورونا

وبحسب مقال نشرته مدونة "ويغو ترافيل" بعنوان "أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة (كوفيد-19)، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بين أكثر وجهات السفر أمانا خلال الجائحة.
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وتم اختيار الدول وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي لتقييم مخاطر السفر خلال الجائحة.
وتتضمن منهجية التصنيف: المعايير الوبائية، وقدرة البلدان على تقليل انتشار الفيروس بشكل كبير واستقراره لفترة طويلة من الزمن، وقدرة النظام الصحي، والمراكز ذات القدرة على الاختبار على نطاق واسع لاكتشاف العدوى ومراقبتها.
ويواصل معدل وفيات فيروس "كورونا" المستجد في المملكة العربية السعودية الانخفاض، مع الإعلان عن 13 حالة وفاة أخرى أمس السبت.
وانخفض عدد الوفيات اليومية في المملكة مؤخرا، مع أقل من 20 حالة وفاة يوميا منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة في المملكة منذ بداية الوباء 5870.
وتم تسجيل 220 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 356911 حالة.
وسجلت العاصمة السعودية الرياض أكبر عدد من الحالات الجديدة بواقع 55 حالة، وجاءت جدة في المركز الثاني بـ28 حالة، والمدينة المنورة 15 حالة، ومكة المكرمة 12 حالة.
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