© REUTERS / HANI AMARA
ولفت البيان إلى أن جدول أعمال اللجنة يشمل 3 محاور أولها مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.
والثاني هو تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، بينما المحور الثالث هو أنه عند طلب تغيير الرئاسة يتم النظر فيها إلى لدستور والقانون واللائحة الداخلية.
وتأتي اجتماعات مجلس النواب الليبي ضمن سلسلة اللقاءات (الليبية – الليبية) الهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.
© Sputnik
ليبيا: قبل وبعد القذافي
كانت هذه تفاصيل خبر النواب الليبي يدعو لتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة تشاورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.