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وتركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطوير التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا.
وكان بوقادوم قد أعلن على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه أجرى مناقشات مثمرة مع نظيره النيجيري، حول تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية قيد التطوير حاليا.
وتركزت المناقشات، حول الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط لاغوس بالجزائر، وخط أنبوب النفط بين البلدين، وكابل الألياف البصرية.
فيما أكد وزير خارجية نيجيريا تمسك بلاده بتنفيذ هذه المشاريع المشتركة مع الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ونيجيريا يبحثان تنفيذ مشروع خط أنبوب النفط بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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