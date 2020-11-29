إعلام: فخري زاده زود حماس بصواريخ كروز وطائرات مسيرة

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وأضافت الوكالة أنه بحسب تلك المعلومات، أن "إيران زودت المقاومة في فلسطين بطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها في غزة، وأن المسؤول الأول عن ذلك هو فخري زاده، وهذا يفسر تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا في الأشهر الأخيرة".
وأشارت إلى تقارير إسرائيلية زعمت أن "فخري زاده نقل تكنولوجيا متقدمة إلى سوريا واليمن وحزب الله والفصائل الفلسطينية، حتى لا تظل حركات المقاومة وسوريا تحت رحمة الظروف المتغيرة التي قد تمنع تدفق الأسلحة لها من طهران".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت.
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