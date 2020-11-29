مصر… قرار جديد بشأن أدوية "الإيدز"

© Sputnik . Ahmed Badr
وتابع البيان: "تشمل التسهيلات احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهريا لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل"، مضيفا: "تشمل أيضا منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظرا لما تساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع".
وأوضح البيان: "هذا الأمر يؤثر بالإيجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة".
وقال البيان: "إن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخرى المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية"، مشيرا إلى أنها "تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى الإيدز ودعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية".
© Sputnik . Mohamed Mostafa
الإيدز المرعب
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