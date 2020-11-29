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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرة الأرضية تشهد خسوفاً شبه ظلي للقمر يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلي للقمر غدا الاثنين 30 نوفمبر 2020، ويتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريا، الأمر الذى ينتظره هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتي الكسوف والخسوف.
ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا ما عدا معظم الجزء الشمالي منها – قارة آسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية".
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وإحدى عشر دقيقة تقريبا، وفق "اليوم السابع".
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