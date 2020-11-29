العراق... القبض على إرهابيين تعاونا مع "داعش" لاستهداف قوات الأمن

وذكرت الوكالة في بيان حصل عليه موقع "السومرية نيوز" العراقي أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".
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وأضافت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية في بيانها أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لإكمال الأوراق التحقيقية للمتهمين.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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