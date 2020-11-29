شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تؤكد على ضرورة إيجاد حلول واقعية للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الإمارات تحرص على إيجاد حلول عملية وواقعية للوصول إلى اتفاق شامل للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في وقف الضم الإسرائيلي للضفة، وفتح باب الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن أدرك الفلسطينيون التغيير الكبير الحاصل في عملية السلام.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الإمارات ونهج ترسيخ السلام" - أن القيادة الإماراتية التي تتمتع بالرؤية الثاقبة، هي من تصنع الإنجاز، وتحوّل الصعوبات إلى فرص، وقد أثبتت الإمارات، من خلال رؤية حكيمة ودبلوماسية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل، هدفها كسر الجمود الاستراتيجي في المنطقة، ووضع كل الإمكانات المتاحة لإنجاح فرص السلام.

وأشارت إلى أن الطريق إلى المستقبل، يبدأ من فتح مساحات التقارب والحوار، فهما بلا شك أفضل أدوات تحقيق التعايش السلمي، حيث إن الإمارات لم تدّخر جهداً في العمل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل، فهي دولة سلام، تسعى إليه، وتعمل من أجل تحقيقه، ولا تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة، لذلك فقد عملت على توفير الآليات المناسبة التي تمكّن من توطيد فلسفة السلام في الشرق الأوسط، وتشخيص الطريق الصحيح، لضمان الحل العادل للقضية الفلسطينية.