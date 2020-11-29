شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تؤكد أن اعتداءات ميليشيا الحوثي المتواصلة ترتقي لجرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة (اليوم) السعودية في افتتاحيتها اليوم الأحد، إن الاعتداءات الإرهابية المتواصلة من قبل الميليشيا الحوثية التي تتمركز في اليمن، وتستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تخالـف الـقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وترتقي إلى جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (سلوك إيران التهديد والرفض) أن هذه الاعتداءات ما هي إلا نتيجة لتلك السلوكيات الإيرانية الـتي تستمر في دعم الميلـيشيات الإرهابية لتقوم بالمزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها، بقدر ما هو سلوك يجد الرفض القاطع من المملكة والقدرة على التصدي له.

أكدت أنه لم تعد هـناك خيارات أمام المجتمع الـدولي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلوك النظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم، ويخلصه من تبعات المشروع الإقليمي الإرهابي للنظام الإيراني، وإصراره على التدخل في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية؛ما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول علـى أسلـحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم والأمن، وتردع انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وتخرق القوانين الدولية كافة.

واوضحت الصحيفة أنه يتم إطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالـيستية تجاه المدنيين بالمملـكة السعودية، وارتكاب الجرائم والنهب والفظائع في أرض اليمن، كخيار أوحد تدعمه المملكة ويتبناه المجتمع الدولي الذي بدأ يضيق ذرعا بهذه التصرفات الإيرانية التي ترفض خيارات السلام وتصر علـى خلق الـفوضى وزعزعة الأمنين الإقليمي والدولي.